Украинцам будут бесплатно раздавать дрова: кто получит запас топлива на зиму

Украинское правительство обеспечило прифронтовые регионы страны дровами. Средства на их закупку уже перечислили 8 областным военным администрациям. Сумма помощи составила 562,5 млн. грн. Этого, по словам главы Минреинтеграции Ирины Верещук, должно хватить на 5 тыс. вагонов, или 250 тыс. кубометров древесины.

Министр также отметила, что военные администрации прифронтовых областей должны самостоятельно закупить дрова у лесхозов и раздать их местным жителям. Причем сделать это их попросили в кратчайшие сроки. Ведь отопительный сезон уже “на носу”.

Верещук подчеркнула, что дров, приобретенных на выделенные средства, хватит, чтобы обогреть дома 70 тыс. украинских семей. Рассчитывать на бесплатную древесину могут жители областей, находящихся вблизи линии фронта, в частности:

Днепропетровской;

Донецкой;

Харьковской;

Сумской;

Черниговской;

Николаевской;

Херсонской;

Запорожской.

Но не меньше, чем наступающий отопительный сезон, украинцев пугает внезапное отключение света. Граждане уже начали массово закупать павербанки и генераторы. Спрос на них за последние несколько месяцев вырос в 4 раза. Да и обычные свечи сейчас покупают в 3 раза чаще, чем раньше.

Стоят товары, которые помогут пережить отключение электричества, недешево. В частности:

восковые свечи – по 15 грн/шт;

фонарики – по 300-600 грн/шт;

павербанки – от 500 до 2 тыс. грн;

генераторы – от 10 до 25 тыс. грн;

зарядные устройства на солнечной энергии – 3-4 тыс. грн;

солнечные панели – 1-13 тыс.грн.

радиоприемники – от 700 до 1 тыс. грн.

В общем, наступающая зима обещает стать для украинцев нелегким испытанием. Уже сейчас в Украине начались веерные отключения света, которые в холодное время года доставляют населению немало неудобств. Что же касается отопления, то, несмотря на опасения людей, в большинстве домов украинцев с централизованным отоплением будет по крайней мере +18 градусов. Ведь система теплоснабжения в Украине сконструирована таким образом, что не может поддерживать температуру ниже определенного минимального показателя.