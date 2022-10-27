Українцям безкоштовно роздаватимуть дрова: хто отримає запас палива на зиму

Український уряд забезпечив прифронтові регіони країни дровами. Кошти на їх закупівлю вже перерахували 8-ми обласним військовим адміністраціям. Сума допомоги склала 562,5 млн. грн. Цього, за словами очільниці Мінреінтеграції Ірини Верещук повинно вистачити на 5 тис. вагонів, або 250 тис. кубометрів деревини.

Міністерка також зазначила, що військові адміністації прифронтових областей повинні самостійно закупити дрова у лісгоспів та роздати їх місцевим жителям. При чому зробити це їх попросили в найкоротші терміни. Адже опалювальний сезон вже «на носі».

Верещук наголосила, що дров, придбаних на виділені кошти, вистачить щоб обігріти оселі 70 тыс. українських родин. Розраховувати на безкоштовну деревину можуть мешканці областей, що знаходяться близько від лінії фронту, зокрема:

Дніпропетровської;

Донецької;

Харківської;

Сумської;

Чернігівської;

Миколіївської;

Херсонської;

Запорізької.

Та не менше, ніж наступаючий опалювальний сезон, українців лякає раптове вимкнення світла. Громадяни вже почали масово закуповувати павербанки та генератори. Попит на них за останні кілька місяців зріс у 4 рази. Та й звичайні свічки зараз купують в 3 рази частіше ніж раніше.

Коштують товари, що допоможуть пережити вимкнення електрики, недешево. Зокрема:

воскові свічки – по 15 грн/шт;

ліхтарики- по 300-600 грн/шт;

павербанки – від 500 до 2 тис. грн;

генераторы – від 10 до 25 тис. грн;

зарядні пристрої на сонячній енергії – 3-4 тис. грн;

сонячні панелі – 1-13 тис.грн.

радіоприймачі – від 700 до 1 тис. грн.

Загалом наступаюча зима обіцяє стати для українців нелегким випробуванням. Вже зараз в Україні почалися віялові вимкнення світла, які в холодну пору року завдають населенню чимало незручностей. Що ж стосується опалення, то попри побоювання людей, у більшості домівок українців із централізованим опаленням буде принаймні +18 градусів. Адже система теплопостачання в Україні сконструйована таким чином, що не може підтримувати температуру, нижчу за визначений мінімальний показник.