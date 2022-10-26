У каждого украинца есть право на компенсацию коммунальных: как получить?

С октября вступили в действие обновления по выплате компенсаций за коммунальные услуги. Отныне все приютившие дома переселенцев могут получить по 900 гривен ежемесячно на одно такое лицо. Это компенсация от государства за коммунальные услуги. Раньше, то есть до октября, такая компенсация тоже была, но составила 450 гривен. Ее решили увеличить вдвое из-за начала отопительного сезона. Есть несколько условий, которые следует придерживаться, чтобы оформить помощь.

Выплату могут получить все, кто предоставил жилье бесплатно

Деньги может получить каждый украинец, поселивший дома или в жилище, которое принадлежит ему людей, имеющих статус внутренне перемещенных.

Условий несколько:

Подающий заявление на получение компенсации должен быть владельцем дома и иметь все подтверждающие документы. За домохозяйством, где проживают переселенцы, не должно быть долгов за коммунальные услуги. Владелец жилья и лица, которых он приютил, должны подать соответствующие документы. Это паспорта, идентификационные коды и свидетельства рождения детей (для переселенцев).

Владелец жилья также помимо документов, удостоверяющих право собственности, должен добавить банковский счет в формате IBAN.

Тарифы за коммунальные будут неизменными

На днях в средствах массовой информации прозвучало заявление от одного из депутатов Верховной Рады, сказавшего, что украинцы могут платить больше за газ. Что тарифы, мол, неоправданно низкие. В то же время, Президент подписал закон, запрещающий повышать тарифы на протяжении всего действия военного положения и еще 6 месяцев после его окончания. Также не будут меняться тарифы и на воду и электроэнергию. Единственное, что в квартирах будет гораздо холоднее. Отапливать будут так, чтобы столбики термометра не поднимались выше 18 градусов.