Кожен українець має право на компенсацію комунальних: як отримати?

З жовтня вступили в дію оновлення стосовно виплати компенсацій за комунальні послуги. Відтепер всі хто прихистив вдома переселенців, можуть отримати по 900 гривень щомісячно на одну таку особу. Це компенсація від держави за комунальні послуги. Раніше, тобто до жовтня, така компенсація теж була, але становила 450 гривень. Її вирішили збільшити вдвічі через початок опалювального сезону. Є кілька умов, яких слід дотриматись, щоб оформити допомогу.

Виплату можуть отримати всі, хто надав житло безкоштовно

Гроші може отримати кожен українець, який поселив вдома або в квартирі чи будинку, який йому належить людей, що мають статут внутрішньо переміщених.

Умов є декілька:

Той хто подає заяву на отримання компенсації, повинен бути власником будинку та мати всі підтверджуючі документи. За домогосподарством, де проживають переселенці не має бути боргів за комунальні послуги. Власник житла і особи, яких він прихистив мають подати відповідні документи. Це паспорти, ідентифікаційні коди та свідоцтва про народження дітей (для переселенців).

Власник житла також окрім документів, які засвідчують право власності, має додати банківський рахунок в форматі IBAN.

Тарифи за комунальні будуть незмінними

Днями в засобах масової інформації прозвучала заява від одного з депутатів Верховної Ради, котрий сказав, що українці можуть платити більше за газ. Що тарифи, мовляв, невиправдано низькі. Водночас Президент підписав закон, який забороняє підвищувати тарифи протягом всієї дії воєнного стану та ще 6 місяців після його закінчення. Так само не змінюватимуться тарифи й на воду і електроенергію. Єдине, що в квартирах буде значно холодніше. Опалюватимуть так, щоб стовпчики термометра не піднімалися вище 18 градусів.