Украинцам могут прекратить выплату зарплат и пенсий: Шмигаль объяснил такое решение

С начала войны украинцам исправно выплачивали пенсии и зарплаты. Задержки могли продолжаться максимум несколько дней и то в связи с логистическими проблемами или нехваткой кадров среди работников Укрпочты. Но на днях премьер-министр Украины Денис Шмигаль сделал достаточно тревожное заявление. Оказывается, украинцы рискуют остаться без зарплат и пенсий на неизвестный период времени. Это произойдет, если ЕС перестанет исправно помогать Украине финансами.

Шмигаль выступил с заявлением к ЕС

На днях Шмигаль давал интервью одному из европейских изданий, где сказал, что в Украине критическая экономическая ситуация. Если Европа будет тянуть с помощью в 9 миллиардов евро, которые уже обещаны Киеву, то нечем будет выплачивать зарплаты и пенсии людям.



“Для нас самое главное, чтобы он (грант) пришел как можно быстрее. Нам это нужно для того, чтобы наша финансовая система выжила. Станет ли это кредитом или грантом, менее важно. Мы уже исчерпали все возможности экономии. Сегодня оборонный бюджет составляет 60 процентов государственных расходов, и мы используем большую часть финансовой помощи от наших партнеров для удовлетворения социальных потребностей людей и реконструкции, любая задержка может иметь ужасные последствия. Если говорить о крайне негативном сценарии, то мы больше не сможем платить зарплаты, ни пенсии. Однако финансовая стабильность Украины так же важна, как и военная безопасность или поставка боеприпасов”, подчеркнул Шмигаль.

Теперь пенсии и зарплаты заморожены на год

Все, что сейчас сделало Правительство — это заморозило размер пенсий и зарплат минимум на один год. То есть не будет никаких перерасчетов, доплат и повышений. В то же время, цены будут расти, а с апреля планируют пересмотреть еще и тарифы на газ, хотя пока на повышение тарифов действует мораторий. Инфляция уже составляет 30%, и она будет только прогрессировать. На фоне этих событий Всемирный банк уже предположил, что в 2023 году более 50% украинцев пересекут черту бедности.