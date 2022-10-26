Українцям можуть припинити виплату зарплат і пенсій: Шмигаль пояснив таке рішення

Від початку війни українцям справно виплачували пенсії та зарплати. Затримки могли тривати максимум кілька днів і то у зв’язку з логістичними проблемами, або браком кадрів серед працівників Укрпошти. Та днями прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зробив досить тривожну заяву. Виявляється, українці ризикують залишитися без зарплат та пенсій не невідомий період часу. Це станеться, якщо ЄС перестане справно допомагати Україні фінансами.

Шмигаль виступив із заявою до ЄС

Днями Шмигаль давав інтерв’ю одному з європейських видань, де сказав, що в Україні критична економічна ситуація. Якщо Європа тягнутиме з допомогою у 9 мільярдів євро, які вже обіцяні Києву, то не буде чим виплачувати зарплати і пенсії людям.

“Для нас найголовніше, щоб він (грант) прийшов якнайшвидше. Нам це потрібно для того, щоб наша фінансова система вижила. Чи стане це кредитом чи грантом, менш важливо. Ми вже вичерпали всі можливості економії. Сьогодні оборонний бюджет становить 60 відсотків наших державних витрат, і ми використовуємо більшу частину фінансової допомоги від наших партнерів для задоволення соціальних потреб людей та реконструкції, будь-яка затримка може мати жахливі наслідки. Якщо говорити про вкрай негативний сценарій, то ми більше не зможемо платити зарплати, ні пенсії. Проте фінансова стабільність України така ж важлива, як і військова безпека чи постачання боєприпасів”, наголосив Шмигаль.

Наразі пенсії і зарплати заморожено на рік

Все що наразі зробив Уряд — це заморозив розмір пенсій і зарплат мінімум на один рік. Тобто не буде ніяких перерахунків, доплат та підвищень. Водночас ціни зростатимуть, а з квітня планують переглянути ще й тарифи на газ, хоча поки що на підвищення тарифів діє мораторій. Інфляція вже становить 30%, і вона лише прогресуватиме. На фоні цих подій Світовий банк вже припустив, що у 2023 році понад 50% українців перетнуть межу бідності.