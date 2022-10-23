США выплатят украинцам почти по 7 тысяч гривен: кто первым получит деньги
Украинцы, которые пострадали от войны смогут рассчитывать на 6 000 грн от американской благотворительной организации HIAS. Выплаты получат наиболее незащищенные категории украинских граждан, которые пострадали из-за военных действия в Киевской области. С ноября выплаты смогут получить жители Харьковской области.
Подать заявку на получение помощи смогут:
- внутренне перемещенные лица/семьи, которые были перемещены за последние 30 дней;
- семьи, чьи домохозяйства пострадали от обстрелов или те, кто потерял члена семьи;
- те, кто лишился средств к существованию, например, владельцы магазинов, ферм или скота в результате военных действий.
Также помощь смогут получить ВПЛ или люди, которые переместились менее 30 дней назад, и доход в их семье на человека не превышает 5 400 грн за последние три месяца. При этом они должны отвечать одну из ниже перечисленных критериев:
- у них двое и больше детей;
- в семье есть лица с инвалидностью;
- домохозяйство ведет один человек (мужчина или женщина);
- в семье есть пожилые люди (старше 55 лет);
- есть беременные женщины или женщины с ребенком до двух лет.
В приоритете семьи, которые стали на учет за последний месяц и соответствуют одному из выше перечисленных критериев. В то же время семьи, которые соответствуют заявленным требованиям, но ранее получали помощь от других международных организаций не смогут рассчитывать на эти выплаты.
Как подать заявку
Заявка на помощь от HIAS подается в постоянном центре регистрации по адресу: Бровары, ул. Независимости 5. Рабочее время с 9:00 до 18:00.
В пределах Киевской области также работают мобильные бригады. Расписание работы можно узнать здесь.
Какие документы нужны для регистрации
Для подачи заявки понадобятся такие документы:
- украинский паспорт;
- налоговый номер;
- номер банковского счета в формате IBAN (на него будут зачислены деньги);
- документы для подтверждения приоритетности, например, свидетельство о рождении ребенка и их налоговые номера, справка о беременности или инвалидности и так далее.
Для регистрации требуется личное присутствие всех членов семьи с оригиналами документов. Также понадобится дать ответы на ряд вопросов.
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