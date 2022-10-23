США виплатять українцям майже по 7 тисяч гривень: хто першим отримає гроші

Українці, які постраждали від війни, зможуть розраховувати на 6 000 грн від американської благодійної організації HIAS. Виплати отримають найбільш незахищені категорії українських громадян, які постраждали через військові дії у Київській області. З листопада виплати зможуть отримати мешканці Харківської області.

Подати заявку на отримання допомоги зможуть:

внутрішньо переміщені особи/сім’ї, які були переміщені протягом останніх 30 днів;

сім’ї, чиї домогосподарства постраждали від обстрілу або ті, хто втратив члена сім’ї;

ті, хто втратив засоби для існування, наприклад, власники магазинів, ферм або худоби внаслідок воєнних дій.

Також допомогу зможуть отримати ВПО або люди, які перемістилися менше ніж 30 днів тому, і дохід у їх сім’ї на людину не перевищує 5 400 грн за останні три місяці. При цьому вони повинні відповідати одному з нижче перерахованих критеріїв:

у них двоє та більше дітей;

у сім’ї є особи з інвалідністю;

домогосподарство веде одна людина (чоловік чи жінка);

у сім’ї є люди похилого віку (старше 55 років);

є вагітні жінки або жінки з дитиною віком до двох років.

У пріоритеті сім’ї, які стали на облік за останній місяць та відповідають одному з вище перерахованих критеріїв. Водночас сім’ї, які відповідають заявленим вимогам, але раніше отримували допомогу від інших міжнародних організацій, не зможуть розраховувати на ці виплати.

Як подати заявку

Заявка на допомогу від HIAS подається у постійному центрі реєстрації за адресою: Бровари, вул. Незалежності 5. Робочий час з 9:00 до 18:00.У межах Київської області працюють мобільні бригади. Розклад роботи можна дізнатись тут.

Які документи потрібні для реєстрації

Для подання заявки знадобляться такі документи:

український паспорт;

податковий номер;

номер банківського рахунку у форматі IBAN (на нього буде зараховано гроші);

документи на підтвердження пріоритетності, наприклад, свідоцтво про народження дитини та їх податкові номери, довідка про вагітність чи інвалідність тощо.

Для реєстрації потрібна особиста присутність усіх членів сім’ї з оригіналами документів. Також знадобиться дати відповіді на низку питань.