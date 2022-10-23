27 тысяч гривен за 5 копеек: почему коллекционеры готовы платить баснословные деньги за мелочь

На специализированном ресурсе Violity в продаже появилась обычная пятикопеечная монета с невероятной стоимостью 27 тысяч гривен. Причина столь высокой цены связана с нетипичным материалом, а именно, использованием алюминия вместо нержавеющей стали.

Монета отчеканена в 1996 году, то есть не только с необычного материала, но и довольно-таки старая. Одна из первых.

В то же время владелец монеты не сообщает о наличии дефектов или реставрационных работах.

Зато известно, что тираж 5-копеечной монеты в 1996 году составил всего 5 000 штук. Поэтому такая монета достаточно редкая. Этим и объясняется ее высокая стоимость.

Коллекционеры уже давно устраивают настоящую охоту на редкие и бракованные монеты. Особо ценными считаются монеты с инкузным браком. То есть когда при чеканке монета застревает в штемпеле, а тот чеканит следующую монету застрявшей. В результате получается монета, нормальная с одной стороны и с таким же, но зеркальным изображением с другой. Не менее популярными считаются и другие виды брака:

монеты с двумя аверсами;

монеты с двумя реверсами;

монеты, у которых аверс развернут неправильно относительно реверса;

чеканка монет на заготовках под другие монеты.

Также популярными считаются разного рода пробные номиналы даже без брака.

Чаще присматривайтесь к мелочи в кошельке, возможно одна непримечательная монета принесет вам несколько тысяч дохода. Если коллекционеры готовы платить за редкие экземпляры, то почему бы не заработать таким образом.

Напомним, что недавно украинскую монету номиналом 1 гривна продали на аукционе за 21 013 грн. И это при том, что начальная ставка составляла 1 гривну. Такая цена связана с редкостью монеты. Проданная гривна была 1992 года, это при том, что полноценная чеканка 1 гривны монетой началась только в 1995 году.