В Украине хотят ввести специальные пенсии в размере 5000 грн: новый законопроект

В Украине большинство пенсионеров получает пенсию в размере от 2000 до 3000 гривен. Как показывает статистика, это почти 40% населения. Время от времени пенсии обновляются отдельным категориям, например, военным пенсионерам. Существенную прибавку могут получить и все, кто имеет определенные заслуги перед Родиной. Например, лица, которые боролись за Независимость Украины и подвергались из-за этого репрессиям. В Верховную Раду уже представлен законопроект согласно которому пенсия таких граждан должна составлять не менее 5000 гривен.

Специальная пенсия будет равна двум прожиточным минимумам

Авторы законопроекта №8032 хотят, чтобы все имеющие заслуги перед Родиной получали большую пенсию, чем получает большинство из них. К таким лицам относятся все, кто в период с 1917 по 1997 были репрессированы за свои проукраинские взгляды или религиозные убеждения. Речь о тех, кого преследовали при Советском Союзе, незаконно помещали в тюрьму или психиатрическую больницу. А таких людей в Украине сотни, если не тысячи. Пока неизвестно, поддержат ли этот законопроект. Экономическая ситуация в стране сейчас достаточно плачевная, а в данном случае финансирование только одного пенсионера в год составит 60 000 гривен. Теперь инициативу еще рассматривают и предположительно окончательное решение будет озвучено чуть позже.

Правительство заморозило размер всех выплат на весь следующий год

К теме пенсий следует упомянуть, что правительство заморозило размер пенсий и минимальной зарплаты на весь следующий год. Этот шаг опять-таки связан с большим дефицитом бюджета. В марте еще состоится индексация, но она не догонит инфляцию, которая на сегодняшний день уже составляет 30%. На фоне этого Всемирный банк уже сделал заключение, что в 2023 году около 55% украинцев окажутся за чертой бедности.