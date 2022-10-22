Хто з українців може розраховувати на грошову допомогу у розмірі 1200 гривень через Укрпошту

Для українців, які постраждали від війни, доступна одноразова грошова допомога у розмірі 1200 гривень. Гроші надійдуть від Червоного Хреста, отримати їх зможуть громадяни через Укрпошту.

Макрофінансова допомога перш за все доступна для тих, хто проживає в деокупованих населених пунктах на території Харківської області. Пізніше послуга стане доступною і для мешканців з інших областей.

Гроші вже почали отримувати у селах та містах Харківщини. Після деокупації до цих населених пунктів повертаються українські компанії та відновлюють свою роботу. Одна із таких «Укрпошта».

Завдяки пошті люди отримують пенсії, допомогу від родичів та різні соціальні виплати. 1200 гривень можуть отримати дорослі та діти. Для цього необхідно зробити наступне:

Звернутися до обласної військової адміністрації, яка формується у деокупованих містах та селах. Там створюють списки та відомості про осіб, які мають отримати виплати. Багато хто втратив документи, але це питання також можна вирішити в адміністрації. Далі списки передають виїзним бригадам, які Укрпошта створила за власної ініціативи. Працівники Укрпошти передають гроші з рук у руки.

Разову допомогу виплачують протягом двох місяців. Алгоритм наступний: спочатку виплати отримуватимуть на Харківщині, потім на Донеччині та Херсонщині. Запорізька, Луганська область та Крим поки що не можуть отримувати таку допомогу.

Також продовжується стабільне постачання гуманітарної допомоги цим громадянам: продукти, ліки, одяг, засоби гігієни тощо. У майбутньому люди, які постраждали від окупації зможуть отримувати й інші види допомоги від держави та міжнародних організацій.