Хто отримає винагороду, а у кого почнеться світла смуга: гороскоп на п’ятницю, 5 листопада

Найчутливіші люди, незважаючи на закінчення складного тижня, та осінній настрій, з сьогоднішнього ранку вже почали відчувати приплив сил та пробудження нових ідей, і це не випадково. З цієї, першої п’ятниці листопада, починається новий Місячний місяць, причому стартує він рішуче та стрімко. Ще вчора був депресивний 29-й день Місяця, а сьогодні, разом з початком робочого дня настала відразу 2-а Місячна доба.





Гороскоп на 5 листопада для Овнів

Спілкуйтеся, фліртуйте, включайте всю свою чарівність і пожинайте плоди свого успіху.

Гороскоп на 5 листопада для Тельців

Вам у цю Місячну добу потрібно бути “на виду”, Вас помітять і Ви отримаєте заслужену нагороду.

Гороскоп на 5 листопада для Близнюків

Ваша інтуїція у цей день допоможе Вам відчувати та бачити більше, ніж інші. Скористайтеся цим.

Гороскоп на 5 листопада для Раків

Якщо Ви сьогодні відчуватимете дискомфорт, це явний знак того, що в житті треба щось міняти!

Гороскоп на 5 листопада для Левів

Вам у цей день відкриті всі дороги та всі двері – головне “не переборщити” та фільтрувати.

Гороскоп на 5 листопада для Дів

Сьогоднішній день краще приділити своїй сім’ї, поспілкуйтеся, зробіть спільні покупки.

Гороскоп на 5 листопада для Терезів

Чим більше радощів Ви в цей день подаруєте іншим, тим більше позитивних емоцій отримаєте самі.

Гороскоп на 5 листопада для Скорпіонів

Розганяйтеся сьогодні повільно, але на обід Вам варто форсувати події.

Гороскоп на 5 листопада для Стрільців

Вдалі події сьогоднішнього дня – це лише початок світлої смуги Вашого життя.

Гороскоп на 5 листопада для Козерогів

Все, що Ви заплануєте на сьогодні, має шанси на великий успіх – ловіть цей сприятливий момент.

Гороскоп на 5 листопада для Водоліїв

Ця Місячна доба чітко і ясно покаже Вам прогалини у Вашому житті “тут і зараз”.

Гороскоп на 5 листопада для риб

Астрологи радять Вам сьогодні не втрачати жодної хвилини, і Ви встигнете зробити багато важливих справ.