В Україні хочуть запровадити спеціальні пенсії у розмірі 5000 грн: новий законопроект

В Україні переважна більшість пенсіонерів отримує пенсію у розмірі від 2000 до 3000 гривень. Як показує статистика — це майже 40% населення. Час від часу пенсії оновлюють окремим категоріям, наприклад, військовим пенсіонерам. Суттєву надбавку можуть отримати й всі хто має певні заслуги перед Батьківщиною. Наприклад, особи, які боролися за Незалежність України та піддавалися через це репресіям. До Верховної Ради вже подано законопроєкт згідно з яким пенсія таких громадян має становити не менше 5000 гривень.

Спеціальна пенсія дорівнюватиме двом прожитковим мінімумам

Автори законопроєкту №8032 хочуть, щоб всі хто має заслуги перед Батьківщиною отримували більшу пенсію, ніж отримує більшість з них наразі. До таких осіб відносять всіх, хто в період з 1917 по 1997 були репресовані за свої проукраїнські погляди або релігійні переконання. Мова про тих, кого переслідували за часів Радянського Союзу, незаконно поміщали в тюрму або психіатричну лікарню. А таких осіб в Україні сотні, якщо не тисячі. Поки що невідомо, чи цей законопроєкт підтримають. Економічна ситуація в країні зараз доволі плачевна, а в даному випадку фінансування лише одного пенсіонера в рік становитиме 60 000 гривень. Наразі ініціативу ще розглядають і ймовірно остаточне рішення буде озвучено трохи пізніше.

Уряд заморозив розмір всі х вип лат на весь наступний рік

До теми пенсій слід згадати, що Уряд заморозив розмір пенсій та мінімальної зарплати на весь наступний рік. Цей крок знову ж пов’язаний з великим дефіцитом бюджету. В березні ще відбудеться індексація, але вона не наздожене інфляцію, яка на сьогодні вже становить 30%. На фоні цього Світовий банк вже зробив висновки, що у 2023 році близько 55% українців опиняться за межею бідності.