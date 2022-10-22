В Україні хочуть запровадити спеціальні пенсії у розмірі 5000 грн: новий законопроект
В Україні переважна більшість пенсіонерів отримує пенсію у розмірі від 2000 до 3000 гривень. Як показує статистика — це майже 40% населення. Час від часу пенсії оновлюють окремим категоріям, наприклад, військовим пенсіонерам. Суттєву надбавку можуть отримати й всі хто має певні заслуги перед Батьківщиною. Наприклад, особи, які боролися за Незалежність України та піддавалися через це репресіям. До Верховної Ради вже подано законопроєкт згідно з яким пенсія таких громадян має становити не менше 5000 гривень.
Спеціальна пенсія дорівнюватиме двом прожитковим мінімумам
Автори законопроєкту №8032 хочуть, щоб всі хто має заслуги перед Батьківщиною отримували більшу пенсію, ніж отримує більшість з них наразі. До таких осіб відносять всіх, хто в період з 1917 по 1997 були репресовані за свої проукраїнські погляди або релігійні переконання. Мова про тих, кого переслідували за часів Радянського Союзу, незаконно поміщали в тюрму або психіатричну лікарню. А таких осіб в Україні сотні, якщо не тисячі. Поки що невідомо, чи цей законопроєкт підтримають. Економічна ситуація в країні зараз доволі плачевна, а в даному випадку фінансування лише одного пенсіонера в рік становитиме 60 000 гривень. Наразі ініціативу ще розглядають і ймовірно остаточне рішення буде озвучено трохи пізніше.
Уряд заморозив розмір всіх виплат на весь наступний рік
До теми пенсій слід згадати, що Уряд заморозив розмір пенсій та мінімальної зарплати на весь наступний рік. Цей крок знову ж пов’язаний з великим дефіцитом бюджету. В березні ще відбудеться індексація, але вона не наздожене інфляцію, яка на сьогодні вже становить 30%. На фоні цього Світовий банк вже зробив висновки, що у 2023 році близько 55% українців опиняться за межею бідності.
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