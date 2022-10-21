Укрпочта ввела ряд льгот для украинцев, в том числе и бесплатную доставку

Укрпочта – крупнейшее государственное предприятие почтовой связи, а еще одна из крупнейших компаний перевозчиков. Во время войны, организация отлично себя проявила, вводя время от времени всевозможные льготы и акционные предложения для клиентов. В частности, сейчас действует акция, а именно бесплатная доставка посылок заказанных на ОЛХ. Воспользоваться льготой можно только до конца октября. То есть все посылки, которые вы закажете через ОЛХ Укрпочта, доставит бесплатно. При этом не имеет значения вес и габариты груза.

Выделилась Укрпочта и другими поступками

В частности, с 11 октября, Укрпочта отменила плату для украинцев за хранение посылок. Также все желающие могут получить промокод и отправить один раз посылку бесплатно. Кроме этого, еще в первые месяцы войны, украинцы могли отправлять посылки за границу по сниженным ценам. “Укрпочта” договорилась об этом с рядом национальных операторов других стран. О том, актуально ли сейчас это предложение, стоит интересоваться непосредственно в отделении или по телефонам горячей линии.

Укрпочта одна из первых возвращается на освобожденные территории

Ну и кроме посылок именно Укрпочта занимается выплатой пенсий для тех граждан, которые не имеют банковского счета. Компания в числе первых возвращается на освобожденные из оккупации регионы, чтобы выплатить людям деньги сразу за все пропущенные месяцы. Кое-где отделения уничтожены или сильно повреждены, в таком случае представители компании работают в специальных мобильных пунктах, фирменных автобусах и т.д. За время войны Укрпочта запустила услугу переадресации выплат. Если вы переехали из прифронтовых городов в другую область, можете заказать переадресацию выплат на отделение по новому месту жительства. Это касается тех, кто получает деньги с помощью почтальона или в отделении. Процесс переадресации прост, нужно просто заполнить краткую анкету на сайте и отправить ее на рассмотрение.