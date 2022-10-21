Укрпошта запровадила ряд пільг для українців, в тому числі й безкоштовну доставку

Укрпошта — найбільше державне підприємство поштового зв’язку, а ще одна з найбільших компаній перевізників. Під час війни, організація відмінно себе проявила запроваджуючи час від часу всілякі пільги та акційні пропозиції для клієнтів. Зокрема, й наразі діє акція, а саме безкоштовна доставка посилок замовлених на ОЛХ. Скористуватися пільгою можна лише до кінця жовтня. Тобто всі посилки, які ви замовите через ОЛХ Укрпошта доставить безкоштовно. При цьому немає значення вага та габарити вантажу.

Виділилась Укрпошта й іншими вчинками

Зокрема з 11 жовтня, Укрпошта скасувала плату для українців за зберігання посилок. Також, всі охочі можуть отримати промокод і відправити один раз посилку безкоштовно. Крім цього, ще в перші місяці війни, українці могли відправляти посилки закордон за зниженими цінами. Укрпошта домовилась про це з рядом національних операторів інших країн. Про те, чи актуальна наразі ця пропозиція варто цікавитися безпосередньо у відділенні або за телефонами гарячої лінії.

Укрпошта одна з перших компаній, яка повертається на звільнені території

Ну і крім посилок, саме Укрпошта займається виплатою пенсій для тих громадян, які не мають банківського рахунку. Компанія в числі перших повертається на звільнені з окупації регіони, щоб виплатити людям гроші одразу за всі пропущені місяці. Подекуди, відділення знищені або сильно пошкоджені, в такому випадку представники компанії працюють у спеціальних мобільних пунктах, фірмових автобусах тощо. За час війни Укрпошта також запустила послугу переадресації виплат. Тож якщо ви переїхали з прифронтових міст в іншу область, можете замовити переадресацію виплат на відділення за новим місцем проживання. Це стосується тих, хто отримує гроші з допомогою листоноші або у відділенні. Процес переадресації простий, потрібно просто заповнити коротку анкету на сайті та відправити її на розгляд.