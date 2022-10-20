Правительство выделило одну категорию пенсионеров, которая будет получать минимум 4500 гривен пенсии

С октября многим пенсионерам повысили пенсию. Кому-то досчитали всего несколько гривен, другим по три сотни, но есть одна категория, которая получила более 2000 гривен доплаты. Речь о лицах, получающих социальную помощь из-за инвалидности, которую они получили в результате участия в боевых действиях. В Пенсионном Фонде заявили, что пенсия таких граждан не должна быть ниже 4 256 гривен. Речь обо всех участниках боевых действий, независимо от того, служили ли они во время полномасштабного вторжения, или в период с 2014 года.

Доплаты затронули и ряд других граждан

В целом пенсии повысили и другим категориям пенсионеров. Тем кому исполнилось от 70 до 75 лет, досчитали по 300 гривен. Но это при условии, что у человека весь необходимый страховой стаж, а это 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. Тем кому исполнилось 85 лет, но стаж неполный (минимум 20 и 25 лет соответственно) будет выплачиваться не менее 2600 грн. И минимум 2500 будут платить 70-летним, имеющим стаж по 20 и 25 лет соответственно. К сожалению, больше никаких доплат ждать не придется как минимум на ближайший год. Правительство заморозило размер пенсий и минимальной зарплаты, на весь следующий 2023 год из-за затруднительной экономической ситуации в стране. В марте состоится еще индексация, но она будет на уровне примерно 3%, в то время как реальная инфляция уже составляет 30%.

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