Уряд виділив одну категорію пенсіонерів, яка отримуватиме мінімум 4500 гривень пенсії

З жовтня багатьом пенсіонерам підвищили пенсію. Комусь дорахували всього кілька гривень, іншим по три сотні, але є одна категорія, яка отримала понад 2000 гривень доплати. Мова про осіб, які отримують соціальну допомогу через інвалідність, яку вони получили внаслідок участі у бойових діях. У Пенсійному Фонді заявили, що пенсія таких громадян не має бути нижчою, ніж 4 256 гривень. Мова про всіх учасників бойових дій, незалежно від того, чи служила особа під час повномасштабного вторгнення, чи в період від 2014 року.

Доплати торкнулися й ряду інших громадянам

Загалом пенсії підвищили й іншим категоріям пенсіонерів. Тим кому виповнилося від 70 до 75 років, дорахували по 300 гривень. Але це за умови, що особа має весь необхідний страховий стаж, а це 30 років для жінок і 35 років для чоловіків. Тим кому виповнилося 85 років, але стаж неповний (мінімум 20 і 25 років відповідно) виплачуватимуть не менше 2600 грн. І мінімум 2500 платитимуть 70 річним, які мають стаж по 20 і 25 років відповідно. На жаль, більше жодних доплат чекати не доведеться, як мінімум на найближчий рік. Уряд заморозив розмір пенсій та мінімальної зарплати, на весь наступний 2023 рік через скрутну економічну ситуацію в країні. В березі відбудеться ще індексація, але вона буде на рівні приблизно 3%, тоді як реальна інфляція вже становить 30%.

Світовий банк вже висловлює занепокоєння стосовно матеріального становища українців

Світовий банк провів дослідження в ході якого зробив висновки, що у наступному році приблизно 55% населення України опиняться за межею бідності. Наразі їх кількість становить приблизно 30% і на жаль щодня невпинно росте.