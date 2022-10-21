Чи стане жінка наступним президентом України: тарологиня відповіла на актуальне питання

Відома тарологиня Людмила Хомутовська відповіла на питання, яке останнім часом турбує багатьох українців: «Чи стане наступником Володимира Зеленського на посту президента жінка?». Вона зробила розклад на картах Таро та дала доволі неоднозначну відповідь.

Прочитавши карти провидиця переконалася, що жінки-президента в Україні найближчим часом не буде. При цьому вона зазначила, що серед кандидатів на наступних президентських виборах буде жінка. Вона володітиме великим політичним впливом, однак все одно не отримає достатньої підтримки від народу. В результаті політикиня поступиться кріслом своєму опоненту.

Останнім часом чимало українців цікавиться майбутнім країни після війни, зокрема тим, хто стане наступим очільником держави. Особливо поширеним стало припущення про настання «ери матріархату» у владі України. Адже відома у всьому світі провидиця Ванга також передрікала Україні жінку-президента. Тому тарологиня детальніше розповіла про перспективи жінок в українському уряді.

Хомутовська зазначила, що українська політикиня дійсно може одного дня зайняти посаду президента. Однак це станеться не скоріше, ніж за один термін. Виходить, жінка-президент в Україні таки буде, але щонайменше через 7 років.

Загалом тарологиня вже кілька разів робила розклад та цікавилася у карт, хто очолить державу після Володимира Зеленського. Однак точної відповіді щодо кандидатури наступного президента України вони не дали.

Нагадаємо, що астролог Дмитро Уранус днями попередив українців про підвищену небезпеку ракетних обстрілів. Експерт наголосив, що принаймні до кінця тижні ворог не припинить атакувати українські енергетичні об’єкти. Та від цих ракетних ударів постраждають не тільки електростанції. Багато жертв може бути і серед мирного населення. Тож українцям ні в якому разі не варто нехтувати своєю безпекою. Особливо це стосується громадян, які проживають поруч із великими енергетичними об’єктами.