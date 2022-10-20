В Госспецсвязи ответили, прослушивают ли оккупанты украинцев и каких тем лучше избегать

В настоящее время идет война не только на фронте, но и в информационной среде. Так как мы часто слышим записи разговоров окупантов, так и они могут прослушивать наши телефонные разговоры. В Госспецсвязи говорят, что доступа к украинским сетям у русских нет, но разговоры украинцев могут прослушивать специальные службы, которые есть в Украине и тайно работают на Россию. Итак, осторожность превыше всего.

Нужно избегать любых тем о перемещении военных и прилетах

О том, каких тем лучше избегать, рассказал глава Госспецсвязи Юрий Щиголь. Он говорит, что есть небольшие шансы, что именно ваш разговор подслушают, но лучше не рисковать.

“Если мы говорим о том, прослушивают ли нас россияне так, как прослушиваем их мы, то нет. Они не имеют доступа к сетям наших операторов, все передается в зашифрованном виде. Зато прослушивать разговоры украинцев могут легальные спецслужбы, если выполняют определенные задания”, – сказал Щеголь.



Во многих семьях есть мужчины, которые сейчас в Вооруженных Силах Украины или на передовой. Ни в коем случае нельзя, общаясь с ними, расспрашивать их местонахождение. Также нельзя рассказывать информацию о местоположении прилетов ракет или систем ПВО. Это подвергает опасности и вас и военнослужащих. Тем, кто живет на оккупированных территориях и вообще, лучше избегать военных и политических тем как по телефону, так и в мессенджерах. Там риск быть прослушанным оккупантами очень высок.

Выбирайте для общения надежные мессенджеры

На данный считаются надежными, имеющие двойное шифрование. Также Юрий Шмигаль посоветовал воспользоваться приложением Signal и Briar. С их помощью можно проверить, имеет ли кто-нибудь доступ к вашим данным.