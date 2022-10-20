У Держспецзв’язку відповіли, чи прослуховують окупанти українців та яких тем краще уникати

Наразі триває війна не лише на фронті, а й у інформаційному середовищі. Так як ми часто чуємо записи розмов окупантів, так і вони можуть прослуховувати наші телефонні розмови. У Держспецзв’язку кажуть, що доступу до українських мереж росіяни не мають, але розмови українців можуть прослуховувати спеціальні служби, які є в Україні і таємно працюють на Росію. Тож, обережність понад усе.

Потрібно уникати будь-яких тем про переміщення військових та прильоти

Про те, який тем краще уникати, розповів голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь. Він каже, що є малі шанси, що саме вашу розмову підслухають, але краще не ризикувати.

“Якщо ми говоримо про те, чи прослуховують нас росіяни так, як прослуховуємо їх ми, то точно ні. Вони не мають доступу до мереж наших операторів, усе передається у зашифрованому вигляді. Натомість прослуховувати розмови українців можуть легальні спецслужби, якщо виконують певні завдання.“, – сказав Щиголь.

У багатьох родинах є чоловіки, які зараз в Збройних Силах України чи на передовій. В жодному разі не можна спілкуючись з ними розпитувати їхнє місцезнаходження. Також, не можна розповідати інформацію про місце розташування прильотів ракет, чи систем ППО. Це наражає на небезпеку і вас і військовослужбовців. Тим хто живе на окупованих територіях і взагалі, краще уникати воєнних та політичних тем як по телефону, так і в месенджерах. Там ризик бути прослуханим окупантами, дуже високий.

Обирайте для спілкування надійні месенджери

Наразі вважаються надійними ті, які мають подвійне шифрування. Також Юрій Шмигаль порадив користуватися додатком Signal та Briar. З їх допомогою можна перевірити, чи має хтось доступ до ваших даних.