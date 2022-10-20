Названы несколько областей, где к концу недели выпадет первый снег

Октябрь довольно хорошо порадовал украинцев настоящей золотой осенью. Солнечная погода, тепло, сухо, желтые листья – всем этим удалось полюбоваться в первой половине месяца. Вторая половина, к сожалению, будет не столь комфортной. Температура воздуха резко пошла вниз. Ветер, дождь, а иногда даже первый снег. В частности, зимние осадки ожидают 21 октября в трех украинских областях, а также в Карпатах.

Синоптики прогнозируют снег в центральных и восточных областях

Вчера температура воздуха существенно снизилась, а уже сегодня в трех областях ожидают первые снежинки. Речь о Полтавской, Днепропетровской и Черкасской области. Также, сильные осадки ожидают почти по всей территории Украины. В Карпатах возможен снег, сухо и относительно тепло будет только в Одесской и Николаевской областях. Также, именно на этой неделе, в выходные будут первые ночные заморозки. Кое-где температура опустится до -3 градусов.



В общем, в октябре еще стоит ожидать более или менее комфортной погоды. Нынешнее похолодание продержится всего несколько дней и уже на следующую неделю немного потеплеет.

Зима может быть достаточно теплой

Синоптики говорят, что зима этого года может быть чрезвычайно теплой, сухой и без снега. Первый снег и существенное похолодание могут начаться уже в ноябре, но потом погода нормализуется и будет держаться на одном уровне вплоть до Нового года. Сильные морозы могут прийти в Украину примерно в конце января – начале февраля. Но продержатся они не дольше 2-3 недель. Это, конечно, было бы прекрасно, тем более учитывая ситуацию в Украине с отключением электроэнергии и воды. Правительство призывает людей готовиться к очень тяжелой зиме, поэтому надеемся, что по крайней мере погода будет немного благоприятной.