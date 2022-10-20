Названо кілька областей де до кінця тижня випаде перший сніг

Жовтень так добряче потішив українців справжньою золотою осінню. Сонячна погода, тепло, сухо, жовте листя — всім цим вдалося помилуватися у першій половині місяця. Друга половина, на жаль, буде не такою комфортною. Температура повітря різко пішла вниз. Вітер, дощ, а подекуди навіть перший сніг. Зокрема на зимові опади очікують 21 жовтня у трьох українських областях, а також в Карпатах.

Синоптики прогнозують сніг у центральних та східних областях

Вчора температура повітря істотно знизилась, а вже сьогодні у трьох областях очікують на перші сніжинки. Мова про Полтавську, Дніпропетровську та Черкаську області. Також, на сильні опади очікують майже по всій території України. В Карпатах можливий сніг, а сухо і відносно тепло буде лише в Одеській та Миколаївській областях. Також, саме цього тижня, на вихідних будуть перші нічні заморозки. Подекуди температура опуститься до -3 градусів.

А загалом, в жовтні ще варто чекати більш менш комфортної погоди. Нинішнє похолодання протримається лише кілька днів і вже на наступний тиждень трохи потепліє.

Зима може бути досить теплою

Синоптики говорять, що цьогорічна зима може бути надзвичайно теплою, сухою та без снігу. Перший сніг і суттєве похолодання можуть початися вже у листопаді, але згодом погода нормалізується і буде триматися на одному рівні аж до Нового року. Сильні морози можуть прийти в Україну приблизно наприкінці січня на початку лютого. Але протримаються вони не довше 2-3 тижнів. Це звісно було б чудово, тим паче враховуючи ситуацію в Україні з відключенням електроенергії та води. Уряд закликає людей готуватися до дуже важкої зими, тож матимемо надію, що принаймні погода буде трохи сприятливою.