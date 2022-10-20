250$ прямо в “Дии”: в Минцифри сделали заявление

С начала войны в Украине очень участились случаи мошенничества. Аферисты придумывают множество новых схем, максимально похожих на реальные, и воруют у людей миллионы гривен. Большинство афер связаны с социальной помощью от разных благотворительных организаций. Это обусловлено тем, что таких выплат сегодня действительно много, и люди желая оформить их не слишком проверяют информацию. Переходят на подставные сайты, оставляют свои данные и реквизиты, а затем остаются без денег. Вот и сейчас, в Министерстве цифровой трансформации предупреждают о новой афере, где мошенники прикрываются и Дией и ООН одновременно.

В сети появился фальшивый чат-бот “Дии”

Мошенники создали сайт, который очень похож на приложение “Дия” и предлагают заполнить заявку на получение денежной выплаты в размере 11 000 от ООН. Конечно, никаких денег никто не получит, а отдадут аферистам все, что имеют на картах. В Минцифре предупреждают, что Дия не имеет ни одного чат-бота. Информацию о той или иной помощи можно узнать либо непосредственно в приложении, либо на платформе еПомощь, где собрано большинство актуальных на сегодня выплат. Что касается липового чат-бота, то теперь будут делать все, чтобы его заблокировать.

На днях начнут выплачивать социальную помощь жителям освобожденных территорий

Вероятно, такая активность мошенников связана еще и с тем, что после 20 октября начнут выплачивать деньги жителям освобожденных от оккупации территорий. Людям сразу же выплатят по 2000 гривен на взрослого и по 3000 на ребенка. Также гражданам советуют оформлять другие виды выплат от международных организаций. На освобожденные территории уже спешит Укрпочта, чтобы выдать пенсионерам пенсию за все пропущенные месяцы.