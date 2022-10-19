Стало известно, продолжат ли выплачивать пособие безработным, которым пришла повестка

В Украине безработные, имеющие хоть какой-то стаж, могут зарегистрироваться в Центре занятости и получать ежемесячно денежную помощь. Ее размер зависит от размера заработной платы, которую лицо получало на прежнем месте работы. Но сейчас идет мобилизация, и безработные тоже под нее подпадают, но в любой момент могут получить повестку. Стало известно, как в таком случае поступать. Сохранятся ли выплаты и какой алгоритм действий будет дальше.

Выплаты сохранятся до тех пор, пока гражданин не вступит на службу в ВСУ

Если вам пришла повестка, вы должны предъявить ее в Центре занятости, в котором получаете выплаты. Если это вызов на обучение или уточнение данных, то в Центре занятости вас не будут снимать с регистрации и денежная помощь не будет прекращаться. Но как только вас примут в ряды Вооруженных Сил Украины, регистрация как и выплаты прекратятся. Все потому, что в ВСУ лицо будет иметь официальную зарплату, и уже будет считаться трудоустроенным. Затем, после завершения службы, можно снова зарегистрироваться в Центре занятости и снова получать деньги. Размер выплаты будет рассчитываться по размеру зарплаты, которую лицо получало в ВСУ.

Количество свободных вакансий осенью существенно увеличилось

Ищущим работу сейчас не приходится месяцами ждать звонок из Центра занятости. Эксперты говорят, что свободных вакансий стало больше. Даже можно сказать, что все вернулось к довоенному уровню. Большую востребованность имеют именно мужчины, ведь предприятия потеряли многих работников мужского пола, попавших под мобилизацию. Очень много вакансий в сфере логистики, нужны водители, ищут продавцов, бухгалтеров, работников сферы обслуживания (рестораны, салоны красоты). В общем, “ожили” практически все отрасли. Больше всего свободных вакансий в Киеве, Одессе, Днепре, Львове и Ивано-Франковске.