Стало відомо, чи продовжать виплачувати допомогу безробітним, яким прийшла повістка

В Україні безробітні, які мають хоча б якийсь стаж, можуть зареєструватися у Центрі зайнятості та отримувати щомісяця грошову допомогу. Її розмір залежить від розміру заробітної плати, яку особа отримувала на попередньому місці роботи. Але наразі триває мобілізація, і безробітні теж під неї підпадають, та в будь-який момент можуть отримати повістку. Стало відомо, як в такому випадку діяти. Чи збережуться виплати, та який алгоритм дій буде далі.

Виплати збережуться допоки громадянин не вступить на службу в ЗСУ

Якщо вам прийшла повістка, ви повинні пред’явити її у Центрі зайнятості у якому отримуєте виплати. Якщо це виклик на навчання, або уточнення даних, то в Центрі зайнятості вас не зніматимуть з реєстрації, і грошова допомога не припинятиметься. Але як тільки вас візьмуть в ряди Збройних Сил України, реєстрація як і виплати припиняться. Все через те, що в ЗСУ особа матиме офіційну зарплату, та вже вважатиметься працевлаштованою. Потім, після завершення служби, можна знову зареєструватись у Центрі зайнятості, і знову отримувати гроші. Розмір виплати розраховуватиметься з розміру зарплати, яку особа отримувала в ЗСУ.

Вільних вакансій восени суттєво побільшало

Тим хто шукає роботу, зараз не доводиться місяцями чекати дзвінок з Центру зайнятості. Експерти кажуть, що вільних вакансій суттєво побільшало. Навіть можна сказати, що все повернулося до довоєнного рівня. Велику затребуваність мають саме чоловіки, адже підприємства втратили багатьох працівників чоловічої статі, які потрапили під мобілізацію. Дуже багато вакансій у логістичній сфері, потрібні водії, шукають продавців, бухгалтерів, працівників сфери обслуговування (ресторани, салони краси). Загалом, “ожили” практично всі галузі. Найбільше вільних вакансій у Києві, Одесі, Дніпрі, Львові та Івано-Франківську.