Багатьом пенсіонерам по-іншому виплачуватимуть гроші: що змінилося

Наразі в Україні безліч населених пунктів звільнено від окупації. Їх кількість продовжує зростати, і якщо у вересні Збройні Сили звільнили всю Харківську область, то наразі контрнаступ продовжується на Херсонщині, та інших напрямках. Всі хто звільнений від росіян мають одразу ж отримати пенсії та соціальні виплати. За статистикою в таких регіонах найбільше літніх людей, адже молодь переважно виїхала. Деякі пенсіонери опинилися за межею бідності, тож Укрпошта поспішає якнайшвидше приїхати в такі міста. Гроші людям виплачуватимуть не так, як на решті території України.

Гроші виплачуватимуть за всі місяці відразу, а бо відправлятимуть на спеціальний рахунок

Гроші виплачуватимуть за всі місяці одразу, тобто якщо особа не отримувала виплати протягом шести місяців, значить отримає всю цю суму одночасно. Якщо в звільнених селах, пенсіонери не забиратимуть свої пенсії протягом двох тижнів, гроші перераховуватимуть на рахунки Ощадбанку. Це спеціальні рахунки, які відкриваються за вказівкою Уряду. Потім особа, яка з якихось причин не прийшла у відділення Укрпошти, може прийти у будь-яке відділення Ощадбанку та забрати пенсію там. З собою треба мати паспорт та ідентифікаційний код.

Люди на звільнених територіях можуть оформлювати соціальну допомогу

Всі кого звільнили ЗСУ можуть подавати заявки на оформлення тих виплат, які анонсували протягом останніх шести місяців. Це допомога від держави, компенсація за втрачене житло, виплати від ООН, Червоного Хреста та інших міжнародних організацій. Більшість видів допомоги можна оформити через платформу єДопомога, та в “Дії”. Також, всім кому потрібна гуманітарна допомога, їжа, одяг чи медикаменти, радять звертатись до волонтерських організацій. Все привезуть, та всім допоможуть.