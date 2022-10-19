С октября некоторым пенсионерам ежемесячно будут начислять компенсации к пенсиям

С октября вступают в действие компенсационные выплаты ряду пенсионеров. Речь обо всех кому исполнилось от 70 до 75 лет. Но такая выплата будет назначаться не с 1 октября включительно, а с даты рождения, то есть исполнения 70-летия. Если кому-то 70 лет исполнится, например, 25 октября, компенсация будет начислена из расчета за 6 дней. Ее размер высчитать максимально сложно, ведь имеет значение и размер пенсии, и размер страховых взносов, которые лицо вносило и размер стажа, который удалось наработать. Стаж в данном случае должен быть обязательно.

О компенсациях сообщили в Пенсионном Фонде Украины

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“Условия назначения этой доплаты: если размер ежемесячной пенсионной выплаты с учетом надбавок, повышения, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, индексаций и т.д. меньше размера средней заработной платы в Украине за 2020 год, с которой уплачены страховые взносы — это 10 340 гривен 35 копеек”, — сказала Елена Сычугова.



Если же размер пенсии со всеми надбавками не достигает 3000 гривен, и нет всего необходимого стажа, а это 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин, то размер надбавки насчитывают исходя из этих 3000 и пропорционально стажу.

“Например, человек имеет стаж не 35 лет, а 30 лет, пропорционально высчитываем соотношение и тогда устанавливается доплата не до 3 000 грн, а до размера, который пропорционально определен”, – пояснила Елена Сычугова.

В общем, если у вас есть необходимый стаж и вам 70 лет, то размер пенсии не должен составлять менее 3000 гривен. Если лицу исполнилось 80 лет, а стаж 20 лет (для женщин) и 25 лет (для мужчин), то минимальная пенсия должна составлять не менее 2600 гривен, а 70-летние при таком стаже должны иметь не менее 2500 гривен.