З жовтня деяким пенсіонерам щомісяця будуть нараховувати компенсації до пенсій

З жовтня вступають в дію компенсаційні виплати для ряду пенсіонерів. Мова про всіх кому виповнилося від 70 до 75 років. Але така виплата призначатиметься не з 1-го жовтня включно, а від дати народження, тобто виповнення 70-річчя. Якщо комусь 70 років виповниться, наприклад, 25 жовтня, то компенсація буде нарахована з розрахунку за 6 днів. Її розмір вирахувати максимально складно, адже має значення і розмір пенсії, і розмір страхових внесків, які особа робила і розмір стажу, який вдалося напрацювати. Стаж в даному випадку мусить бути обов’язково.

Про компенсації повідомили у Пенсійному Фонді України

Про старт виплати компенсацій повідомили у Пенсійному Фонді, зокрема начальник Головного управління Олена Сичугова.

“Умови призначення цієї доплати: якщо розмір щомісячної пенсійної виплати з урахуванням надбавок, підвищення, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, індексацій тощо. менше за розмір середньої заробітної плати в Україні за 2020 рік, з якої сплачено страхові внески — це 10 340 гривень 35 копійок”, — сказала Олена Сичугова.

Якщо ж розмір пенсії з усіма надбавками не досягає до 3000 гривень, і немає всього необхідного стажу, а це 30 років для жінок і 35 років для чоловіків, то розмір надбавки нараховують виходячи з цих 3000 і пропорційно до стажу.

“Наприклад, людина має стаж не 35 років, а 30 років, пропорційно вираховуємо співвідношення і тоді встановлюється доплата не до 3 000 грн, а до розміру, який пропорційно визначений», — пояснила Олена Сичугова.

Загалом, якщо у вас є необхідний стаж і ви маєте 70 років, то розмір пенсії не повинен становити менше 3000 гривень. Якщо особі виповнилося 80 років, а стаж 20 років (для жінок) і 25 років (для чоловіків), то мінімальна пенсія має становити не менше 2600 гривень, а 70 річні за умови такого стажу мають мати не менше 2500 гривень.