Днем жара, а ночью снег: появился прогноз погоды на вторую половину октября

Октябрь украинцев порадовал золотой осенью, желтыми листьями и многими теплыми днями. Первая половина месяца показалась достаточно солнечной на всей территории Украины. А вот вторая будет наполнена сплошными сюрпризами. Днем жара, а ночью – заморозки и полноценный мороз. Затем через несколько дней мокрый снег, затем снова резкое потепление. К чему готовиться в течение следующих двух недель и какую одежду подготовить на оставшийся месяц.

Погода будет очень контрастной и будет часто меняться

Вчера 18 октября на всей территории было тепло и солнечно, а сегодня уже довольно прохладно. В южных областях столбики термометра будут достигать 20 градусов тепла, а вот в западных максимум 12. В Карпатах и ​​вовсе ждут мокрый снег и мороз до -3 градусов (ночью). Карпатский снег принесет похолодание и на остальной территории. В частности, днем ​​столбики термометров будут достигать лишь 10 — 13 градусов тепла, а ночью +2, -1. В большинстве областей начнутся затяжные дожди.

В этом году зима может быть очень теплой

Синоптики уже составляют прогнозы на зиму 2022-2023 и для украинцев очень хорошо, если зима будет теплой. Говорят, что для этого есть все шансы. В то же время, первый снег возможен уже в ноябре. Этот месяц должен быть достаточно холодным, а дальше с декабря погода нормируется, будет сухой и солнечной и без существенных осадков в виде снега. Сильные морозы возможны в конце января начале февраля, но этот период затянется не дольше чем на 2 недели.

Правительство украинцев уже призывает к тому, что зима будет тяжелой. Людей готовят к возможным отключениям воды, света и газа и советуют запасаться газовыми баллонами, генераторами и сопутствующей схожей техникой. Враг регулярно бьет по объектам критической инфраструктуры, поэтому ожидать стоит чего угодно.