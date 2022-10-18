Вдень спека, а вночі сніг: з’явився прогноз погоди на другу половину жовтня

Жовтень українців таки потішив золотою осінню, жовтим листям та багатьма теплими днями. Перша половина місяця видалася доволі сонячною на всій території України. А от друга буде наповнена суцільними сюрпризами. Вдень спека, а вночі заморозки і повноцінний мороз. Потім через кілька днів мокрий сніг, потім знову різке потепління. До чого готуватися протягом наступних двох тижнів та який одяг підготувати на решту місяця.

Погода буде дуже контрастною та часто змінюватиметься

Вчора 18 жовтня по всій території було тепло та сонячно, а сьогодні вже доволі прохолодно. В південних областях стовпчики термометра сягатимуть 20 градусів тепла, а от в західних максимум 12. В Карпатах й зовсім чекають на мокрий сніг та мороз до -3 градусів (вночі). Карпатський сніг принесе похолодання й на решті території. Зокрема вдень стовпчики термометрів досягатимуть лише 10 — 13 градусів тепла, а вночі +2, -1. У більшості областей почнуться затяжні дощі.

Цього року зима може бути дуже теплою

Синоптики вже складають прогнози на зиму 2022-2023, і для українців дуже добре, якщо зима буде теплою. Кажуть, що на це є всі шанси. Водночас перший сніг можливий вже у листопаді. Цей місяць має бути доволі холодним, а далі з грудня погода внормується, буде сухою та сонячною і без суттєвих опадів у вигляді снігу. Сильні морози можливі наприкінці січня на початку лютого, але цей період затягнеться не довше ніж на 2 тижні.

Уряд українців вже закликає до того, що зима буде важкою. Людей готують до можливих відключень води, світла та газу і радять запасатися газовими балонами, генераторами та супутньою схожою технікою. Ворог регулярно б’є по об’єктах критичної інфраструктури тож очікувати варто будь-чого.