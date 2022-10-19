Украинцы могут получить ряд выплат, но срок подачи заявки ограничен

В Украине несколько миллионов человек стали внутренне перемещены. Все они имеют право оформить социальную помощь, которая составляет 2000 гривен на взрослого и 3000 на ребенка или человека с инвалидностью. Деньги должны приходить каждый месяц на каждого члена семьи. Но, как сообщили в Министерстве по вопросам интеграции, есть очень многие, которые с апреля еще ни разу не получили свои деньги. Все из-за большого количества заявок, которые соответствующие организации просто не успевали проработать. Людям разрешили подавать заявки повторно и сделать это можно до 1 декабря 2022 года.

Для оформления заявки нужно прийти в органы социальной защиты населения

Вообще, эти заявки оформляются в Дии. Но если речь идет о повторной подаче, то эффективнее будет лично прийти в органы социальной защиты населения и заполнить все вручную на специальном бланке. У вас обязаны принять заявку и проработать ее, а если по каким-то причинам возникают трудности, звоните по телефонам 15-48 или +38 (066) 813 62 39. Если деньги не приходят вовремя, нужно сразу об этом сообщать.

“Выплаты государственной помощи внутренним переселенцам начисляются трижды в месяц: 3, 12 и 23 числа, но выплаты происходит один раз в месяц. Если возникают задержки и выплаты не поступают больше месяца – это технические проблемы, которые нужно устранять как можно быстрее”, – подчеркнули в Министерстве .

Данные выплаты могут оформлять и все освобожденные от оккупации

Ирина Верещук заявила, что уже после 20 октября социальную помощь начнут выплачивать всем, кто все это время находился под оккупацией. Вооруженные Силы Украины в течение сентября и октября освободили многие села и города, и каждый день продолжают это делать. Все люди имеют право сразу же получить финансовую и гуманитарную помощь.