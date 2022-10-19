Украинцам раздают по 500 гривен на покупки: как получить?

Сегодня любая помощь от государства или благотворительных организаций важна. Многие украинцы за чертой бедности, поэтому даже 500 гривен многим будут очень кстати. Такую сумму на покупки раздает Ощадбанк всем, кто оформит у них карту для получения пенсии и будет ею рассчитываться. Это своеобразная акция, срок действия которой пока не указан. Деньги будут выдаваться в виде сертификатов и воспользоваться ими можно в торговой сети АТБ.

Для того чтобы получить деньги, нужно выполнить ряд простых действий

Чтобы получить сертификат, выполните следующие действия:

Посетить “Ощадбанк” и оформить у них карту Мастеркад для выплаты пенсий. Дождаться первой выплаты, которая придет на счет и хотя бы раз рассчитаться картой в магазине. Стоимость покупки должна составлять не менее 100 гривен.

После этого пенсионеру будет сразу же отправлен сертификат на сумму 500 гривен, который можно будет использовать.

Ощадбанк выдает деньги пенсионерам, выехавшим из оккупации

Также в Ощадбанке могут получить пенсию все те люди, которые выехали с оккупированных территорий. Как мы знаем, в городах и селах, где сейчас руководят россияне, нет ни украинской связи ни тем более украинских организаций типа банков или Укрпочты. Соответственно, люди месяцами не могли получить пенсии и социальные выплаты. Как только такой гражданин или гражданка попадают на подконтрольную Украине территорию, могут зайти в ближайшее работающее отделение Ощадбанка и получить всю пенсию. С собой нужно иметь паспорт и идентификационный код. Если лицо имеет в банке открытый счет, деньги поступят на него.

В освобожденных городах и селах уже работает Укрпочта, возвращаются к работе и банки, все для того, чтобы люди как можно скорее могли получить деньги и финансовую помощь, ведь большинство оказались без средств к существованию.