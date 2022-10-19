У трех знаков зодиака впереди роковая неделя: им точно не позавидуешь

Текущая неделя для некоторых знаков зодиака превратится в сплошную полосу препятствий. До 23 октября им будет катастрофически не везти, появятся проблемы на работе, а денег едва хватит на самое необходимое. Ко всему этому кошмару прибавится еще и конфликт с близкими, который может начаться из-за пустяка и разгореться до огромного пламени.

Роковую неделю астрологи предсказали Ракам, Овнам и Скорпионам. Им придется отказаться от своих планов и до минимума сократить расходы, чтобы дожить до конца недели без долгов.

Рак

Представители знака вдруг усомняются в том, правильный ли путь они выбрали в своей жизни. Размышления на эту тему могут погрузить Раков в глубокую депрессию, которая повлечет за собой целый ряд проблем. Плохое настроение уроженцев знака прежде всего повлияет на их работу. Раки допустят серьезную ошибку и поставят под угрозу свою должность. Зарплата также резко уменьшится. Семейный бюджет будет трещать по швам, что станет причиной серьезного конфликта со второй половинкой.

Овен

На пути Овнов на этой неделе встанут непредсказуемые события, которые испортят им все планы. Самым правильным в этой ситуации будет остановиться, оглянуться и попытаться понять свою ошибку. Но такое поведение совсем не в характере горячих Овнов. Они второпях попытаются спасти положение и могут необдуманно рискнуть всем своим состоянием. В результате потеряют не только деньги, но и уважение окружающих.

Скорпион

Уроженцы знака на этой неделе серьезно поссорятся с любимым человеком. Дело может дойти даже до разрыва. Начнется все казалось бы с пустяка. В какой-то момент Скорпионы не смогут сдержать свои эмоции и «взорвутся». А извиниться из-за своего непокорного характера представителям знака будет крайне сложно. Однако им придется все же сделать над собой усилие и прийти ко второй половинке с повинной. Иначе отношениям конец.