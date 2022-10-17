Всемирный банк назвал процент украинцев, которые в 2023 году окажутся за чертой бедности

Война рушит экономику, оставляет людей без жилья и работы. Некоторые уже оказались за чертой бедности и, как отмечают эксперты, количество таких украинцев будет неустанно расти. До конца 2022 года в нищете окажутся минимум 25% наших граждан. А в 2023 году это будет большая часть населения, а именно 55%. Такие нелестные прогнозы подтверждают и во Всемирном банке.

По оценкам Всемирного банка 55% это самый низкий показатель

По словам регионального директора Всемирного банка в Восточной Европе, Арупа Банерджи большинство стран задекларировали свою помощь Украине и это довольно положительный результат. Но тем не менее, денег нужно гораздо больше. Если финансовые поступления не увеличатся, Украине придется печатать гораздо больше денег, тогда как инфляция уже превысила рекордных 20%. Или пойти по другому пути и уменьшить расходы на социальную сферу.



“Если так будет продолжаться, перспективы для Украины станут очень тяжелыми. Тем более что зима начинает кусаться… Из-за этого может начаться очередная волна внутренней миграции”, – сказал Банерджи.

По словам Зеленского, сейчас Украине нужно минимум 38 миллиардов долларов

Сейчас, чтобы перекрыть пробелы в бюджете Украине нужно минимум 38 миллиардов долларов, и это уже заявил партнерам Президент Владимир Зеленский. Это сумма, которая сможет перекрыть дефицит бюджета в 2023 году. Кроме нее, минимум 17 миллиардов долларов нужно на восстановление школ, объектов критической инфраструктуры и т.д.

Уже известно, что размер пенсии и минимальной зарплаты на весь следующий год заморожен. То есть минималка, которая выросла в октябре на 200 гривен, больше не будет меняться и весь 2023 составит 6700 грн. Идентична ситуация и с пенсиями. Правда, еще будет мартовская индексация, но она точно не догонит инфляцию.