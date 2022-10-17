Світовий банк назвав відсоток українців, які у 2023 році опиняться за межею бідності

Війна руйнує економіку, залишає людей без житла та роботи. Дехто вже опинився за межею бідності і як зазначають експерти кількість таких українців невпинно зростатиме. До кінця 2022 року у злиднях опиняться мінімум 25% наших громадян. А у 2023 році це вже буде більша частина населення, а саме 55%. Такі невтішні прогнози підтверджують й у Світовому банку.

За оцінками Світового банку 55% це найменший показник

Зі слів регіонального директора Світового банку у Східній Європі Арупа Банерджі більшість країн задекларували свою допомогу Україні і це доволі позитивний результат. Але тим не менш, грошей потрібно значно більше. Якщо фінансові надходження не збільшаться Україні доведеться друкувати набагато більше грошей, тоді як інфляція вже перевищила рекордних 20%. Або піти іншим шляхом і зменшити витрати на соціальну сферу.

“Якщо так продовжуватиметься, перспективи для України стануть дуже важкими. Тим більше, що зима починає кусатися… Через це може початися чергова хвиля внутрішньої міграції“, – сказав Банерджі.

Зі слів Зеленського зараз Україні потрібно мінімум 38 мільярдів доларів

Зараз, щоб перекрити прогалини у бюджеті Україні потрібно мінімум 38 мільярдів доларів, і про вже заявив партнерам Президент Володимир Зеленський. Це та сума, яка зможе перекрити дефіцит бюджету у 2023 році. Крім неї, мінімум 17 мільярдів доларів потрібно на відбудову шкіл, об’єктів критичної інфраструктури тощо.

Наразі вже відомо, що розмір пенсії та мінімальної зарплати на весь наступний рік заморожено. Тобто мінімалка, яка зросла у жовтні на 200 гривень, більше не буде змінюватися і весь 2023 рік становитиме 6700 грн. Ідентична ситуація й з пенсіями. Щоправда, ще буде березнева індексація, але вона точно не наздожене інфляцію.