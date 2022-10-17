На пенсии возможно придется подождать: в правительстве рассказали когда и сколько времени?

С начала войны существенных задержек с пенсиями не наблюдалось. Это если не считать территории где велись тяжелые бои или продолжается временная оккупация. На остальную территорию пенсии приходили согласно графику. Однако осенью и зимой эта ситуация может немного измениться. Министр социальной политики Оксана Жолнович говорит, что все не критично. И задержки, если они и будут, продлятся максимум несколько дней. Все потому, что Государственное Казначейство сначала занимается распределением средств на нужды армии, а лишь затем переходит в социальную сферу.

Задержки будут совсем несущественными и не всегда

Как отмечает Жолнович, задержек может и не быть. Все зависит от того, в какой последовательности будут поступать деньги в Государственное Казначейство, ведь именно там занимаются их дальнейшим распределением.



«Если наша платежка приходит одновременно с платежкой ВСУ, то первой обработают платежку ВСУ. То есть платежка Минсоцполитики будет ждать, пока соберут деньги для военных. Но мы вторые на очереди, поэтому обычно задержки через казначейство незначительны и преимущественно технические. Конечно, полномасштабная война вносит свои коррективы не только в доходную часть бюджета, но и в необходимость перенаправления средств по приоритетным направлениям, в частности, военным”, – отметила министр.

В целом, на весь следующий год средства в бюджет уже заложены. Пенсии и другие социальные выплаты будут исправно выплачивать. Правда, доплаты ждать не стоит. Размер выплат заморожен как минимум на весь следующий год.

На освобожденных территориях начали выдавать пенсии

Укрпочта оперативно возвращается на освободившиеся территории. Людям выплачивают пенсии сразу за все пропущенные месяцы. В некоторых населенных пунктах обслуживают людей в специальных автобусах. Также, выехавшим из оккупации советуют обращаться за пенсией в отделение Ощадбанка. С собой иметь паспорт и идентификационный код.