На пенсії можливо доведеться почекати: в Уряді розповіли коли та скільки часу?

Від початку війни суттєвих затримок з пенсіями не спостерігалося. Це якщо не брати до уваги території де велися важкі бої або триває тимчасова окупація. На решті території пенсії приходили згідно з графіком. Однак, восени та взимку ця ситуація може трохи змінитися. Міністр соціальної політики Оксана Жолнович каже, що все не критично. І затримки, якщо вони і будуть, триватимуть максимум кілька днів. Все через те, що Державне Казначейство спочатку займається розподілом коштів на потреби армії, а лише потім переходить до соціальної сфери.

Затримки будуть зовсім несуттєвими і не завжди

Як зазначає Жолнович, затримок може й зовсім не бути. Все залежить від того у якій послідовності надходитимуть гроші до Державного Казначейства, адже саме там займаються їх подальшим розподілом.

«Якщо наша платіжка приходить одночасно з платіжкою ЗСУ, то першою опрацюють платіжку ЗСУ. Тобто платіжка Мінсоцполітики чекатиме, доки зберуть гроші для військових. Але ми другі на черзі, тому зазвичай затримки через Казначейство незначні та переважно технічні. Звичайно, повномасштабна війна вносить свої корективи не лише до доходної частини бюджету, а й у необхідність перенаправлення коштів за пріоритетними напрямами, зокрема військовими”, – зазначила міністр.

А загалом, на весь наступний рік кошти у бюджет вже закладено. Пенсії та інші соціальні виплати будуть справно виплачувати. Щоправда, на доплати чекати не варто. Розмір виплат заморожено, як мінімум на весь наступний рік.

На звільнених територіях почали видавати пенсії

Укрпошта оперативно повертається на звільнені території. Людям виплачують пенсії одразу за всі пропущені місяці. В деяких населених пунктах людей обслуговують у спеціальних автобусах. Також, тим хто виїхав з окупації радять звертатися за пенсію у відділення Ощадбанку. З собою мати паспорт та ідентифікаційний код.