В конце октября украинцам начнут выдавать новую социальную помощь: претендентов много

Уже с 20 октября сотни тысяч украинцев получат социальную помощь от двух организаций. Речь о жителях временно оккупированных территорий, которых Вооруженные Силы Украины активно освобождают. В сентябре была освобождена Харьковская область. В октябре ежедневно появляется информация об освобожденных селах и городах в Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской областях. Люди, которые там жили все это время, сейчас сильно нуждаются в помощи, как финансовой, так и гуманитарной. Финансовую начнут выплачивать после 20 числа.

Деньги будут выдавать на каждого члена семьи отдельно

Каждый человек получит по 2200 гривен социальной помощи от государства и по 1200 гривен от Международного комитета Красного креста. Средства будут выплачивать всем членам семьи независимо от того, сколько их. Чтобы получить выплаты, нужно прийти в поселковый совет, или органы социальной защиты населения по месту жительства. Также можно приходить в военную организацию, если таковая есть в вашем городе или поселке. Кроме этого, в освобожденные населенные пункты уже спешат волонтеры, чтобы помочь людям продовольствием и базовыми товарами. Граждан призывают оформлять и другие виды выплат, например, от ООН и остальных благотворительных организаций, время от времени помогающих как переселенцам, так и просто нуждающимся семьям.

Выплатят и пенсии сразу за несколько месяцев

Освобожденным от оккупации пенсионерам выплатят и пенсии, причем за все месяцы сразу. В населенные пункты уже возвращается Укрпочта, если отделение разрушено, людей обслуживают прямо на улице возле специальных автобусов. С собой нужно иметь документы, удостоверяющие личность. Выехавшим из оккупации не дождавшись ВСУ советуют обращаться в ближайшие отделения Ощадбанка и забирать свою пенсию там.