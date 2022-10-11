Названо три категорії українців, які можуть оформити європейську пенсію

Жити в Україні і отримувати пенсію з Польщі? Так, це реально. Принаймні для тих людей, які мають стаж роботи в сусідній країні. При цьому не обов’язково абсолютно весь стаж напрацьовувати виключно у польських компаніях. Можна навіть один рік пропрацювати і претендувати на соціальні виплати. Але й їх розмір в даному випадку буде відповідним (мізерним). То хто на що претендує і за яких умов? Розповідаємо.

Є три групи людей, які можуть оформити польську пенсію

Наразі існує три вікові категорії українців, які можуть оформити польську пенсію.

Перша група — народжені до 1949 року. Для цього треба мати мінімальний стаж набутий сумісно в Україні та Польщі. Для жінок мінімум 20 років, а для чоловіків мінімум 25. При цьому в Україні ви можете мати напрацьовано 19 років, а в Польщі лише один. На польську пенсію будете претендувати. Друга група. Люди народжені у проміжку між 1949 і 1969 роками. Ці люди можуть розраховувати на виплату, але її розмір варіюється від кількості податків, які вони та роботодавець заплатили. Інколи пенсія може становити всього один або два злотих. І таке буває. Третя група це особи народжені після 1969 року. Ситуація ідентична, як у попередній групі, але трохи краща. Роботодавці цих осіб, сплачували податки і в Пенсійний фонд і в ZUS, тоді як в попередньому пункті лише в одну з цих організацій.

Звісно, щоб претендувати на виплати головна умова — це офіційне працевлаштування.

Польща продовжує підтримувати українців виплатами

Біженці, які залишаються жити в Польщі й надалі можуть отримувати допомогу, але якщо ви плануєте повернутися в Україні про це обов’язково слід повідомити організацію в якій ця допомога оформлювалася. В протилежному випадку доведеться сплатити штраф.