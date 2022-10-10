Кому-то на 2000 гривен, а кому-то на 300: как повысили пенсии украинцам?

С 1 октября несколько категорий пенсионеров получат или уже начали получать повышенные пенсии. Данный перерасчет анонсировали уже давно. К сожалению, это последнее повышение, которое произойдет не только в этом году, но и в следующем. В связи с войной и тяжелой экономической ситуацией Правительство приняло решение заморозить размер пенсий и зарплат как минимум до октября 2023 года. Так сколько будут получать украинцы и кому еще удалось ворвать доплату?

Дополнительные деньги насчитали трем категориям населения

Эти доплаты произошли в связи с ростом минимальной зарплаты на 200 гривен и ростом прожиточного минимума.

Итак, категории и цифры следующие:

На 2 136 гривен поднимут социальные выплаты военным, получившим инвалидность в зоне боевых действий. Теперь их пенсия составит 6532 гривны. По 300 гривен досчитали всем кому исполнилось от 70 до 75 лет. Основным условием был не только возраст, но и страховой стаж (30 лет для женщин и 35 для мужчин). По 2500 минимум теперь будут иметь и 65-летние, но также, если они выполнили все требования по стажу.

Кроме этого, в Минюсте сообщили, что всем 70-летним округлят пенсию до 3000, если кому-то даже с надбавкой такая сумма не будет получаться.

Доплаты насчитали, но пенсии будут задерживать

На днях Министр социальной политики Оксана Жолнович предупредила, что могут наблюдаться незначительные задержки с выплатой пенсий. Мол деньги в Государственное казначейство поступают вовремя, но именно там решают куда их распределять. Сейчас, в первую очередь, закрывают потребности армии, а социальная сфера на втором месте. Однако беспокоиться не надо. Задержки будут незначительными и все граждане так или иначе получат свои деньги.