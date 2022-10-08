Бабье лето 2022: сколько продлится и когда ждать морозы

Погода порадует украинцев теплом еще примерно неделю. Но и во второй половине октября не стоит ожидать существенного похолодания. Более того, в некоторых регионах тепло снова вернется в начале ноября.

Чего ожидать от погоды в октябре рассказываем дальше.

Прогнозы синоптиков

Синоптик Владимир Деркач утверждает, что бабье лето придет со второй недели октября и продлится до середины месяца. Потом температура начнет падать. До конца месяца температура будет плавно снижаться, а потом придет похолодание с мокрым снегом.

Народный синоптик Леонид Горбань утверждает, что тепло продержится до 17 октября. Потом похолодает на несколько дней, но последняя декада месяца будет теплой. Ближе к ноябрю стоит ожидать ночных заморозков и снега с дождем. Несколько солнечных и теплых дней стоит ожидать в начале ноября.

Климатолог Светлана Бойченко дает похожий прогноз. Снижение температуры начнется со второй половины октября. Ноябрь будет холодным и влажным, но настоящие холода придут ближе к концу месяца.

Что говорят погодные ресурсы?

“Погодный радар” сообщает, что с середины следующей недели температура начнет опускать в северных регионах Украины. На остальной территории будет 15-17 градусов тепла.

Утра будут прохладными, максимум +10 градусов, а в горах и низинах ожидаются ночные заморозки.

С 9 октября в Украину придет холодный фронт. Он принесет грозы и ливни в западные и северных регионах. Но потом погода снова вернется к спокойной осенней.

В целом на западе и севере температура не поднимется выше +20 градусов днем. Ночью будет прохладно, от +4 до +10 градусов по Цельсию. В центре, на востоке и в южных регионах температура будет выше, поэтому есть еще немного времени, чтобы насладиться золотистой осенью.