Українцям хочуть збільшити відпустки та зменшити зарплати

В Україні трудове законодавство не переписувалося вже десятки років. Всі звикли до певних правил: відпустка 24 дні у рік, звільнення офіційно працевлаштованих за певними стандартами. Подвійна оплата за нічні зміни та понаднормову роботу. Але незабаром все це планують змінити. Уряд вважає, що теперішній Кодекс застарілий. Нам потрібно його вдосконалювати, щоб зробити комфортнішими умови як для працівників, так і для роботодавців. За приклад братимуть провідні країни Євросоюзу.

Буде більше вихідних та менше грошей за понаднормові години

Пройдемося по пунктах, що точно хочуть змінити:

Планують збільшити кількість днів у відпустці на 4 (буде 28). Хочуть зменшити рівень оплати за нічні години та понаднормові. Зараз здебільшого працівникам платять подвійну ставку, а може бути лише на 20% більше ніж основна погодинна ставка. Це багатьом не подобається, тому що роботодавці точно скористаються цим моментом, аби не платити більше. Хочуть спростити процедуру звільнення. Наразі звільнити офіційно працевлаштованих доволі складно. Потрібно попереджувати за 2 місяці та можна наштовхнутися на супротив працівника, а закон на його боці. Уряд вважає, що якщо все це спростити, то офіційно працевлаштованих стане більше. Це чудове виведення з тіні значної суми коштів.

Бізнес лише за таке нововведення, а от профспілки ні. Але спеціалістка з трудового права Ганна Урусова каже, що сьогоднішня трудова система це пережитки Радянського Союзу.

“У жодній країні світу ми не побачимо, щоб профспілки давали згоду на звільнення працівників, які є членами такої профспілки. Це нонсенс запитувати згоду в того, хто не має інтересу її надавати. Нам потрібно зрештою покінчити з радянським минулим і створити трудове законодавство, яке відповідало б ринковій економіці”, – стверджує вона.

Ну і наостанок ще одна не надто приємна для працівників новина. Тепер до розміру мінімальної зарплати хочуть враховувати всі доплати. Раніше її сума була базою, а от доплати нараховувались додатково.