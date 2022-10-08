Бабине літо 2022: скільки триватиме і коли чекатиме морози

Погода потішить українців теплом ще приблизно тиждень. Але й у другій половині жовтня не варто очікувати на суттєве похолодання. Більше того, у деяких регіонах тепло знову повернеться на початку листопада.

Чого чекати від погоди у жовтні розповідаємо далі.

Прогнози синоптиків

Синоптик Володимир Деркач стверджує, що бабине літо прийде з другого тижня жовтня і триватиме до середини місяця. Потім температура почне падати. До кінця місяця температура плавно знижуватиметься, а потім прийде похолодання з мокрим снігом.

Народний синоптик Леонід Горбань стверджує, що тепло протримається до 17 жовтня. Потім похолодає на кілька днів, але остання декада місяця буде теплою. Ближче до листопада варто очікувати нічних заморозків та снігу з дощем. Декілька сонячних та теплих днів варто очікувати на початку листопада.

Кліматолог Світлана Бойченко дає схожий прогноз. Зниження температури розпочнеться з другої половини жовтня. Листопад буде холодним і вологим, але справжні холоди прийдуть ближче до кінця місяця.

Що кажуть погодні ресурси?

“Погодний радар” повідомляє, що з середини наступного тижня температура почне опускати в північних регіонах України. На решті території буде 15-17 грудусів тепла.

Ранки будуть прохолодними, максимум +10 градусів, а в горах та низинах очікуються нічні заморозки.

Із 9 жовтня в Україну прийде холодний фронт. Він принесе грози та зливи у західні та північні регіони. Та згодом погода знову повернеться до спокійної осінньої.

Загалом на заході та півночі температура не підніметься вище +20 градусів вдень. Вночі буде прохолодно, від +4 до +10 градусів за Цельсієм. У центрі, на сході та у південних регіонах температура буде вищою, тому є ще трохи часу, щоб насолодитися золотистою осінню.