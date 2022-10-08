Украинцев предупределили о 100-тысячных штрафах: кого могут наказать

В Украине строго запрещено сжигать мусор, сухую траву,, листья и другие компоненты растительного происхождения. Нарушение наказывается огромными штрафами иногда их сумма может превышать 100 000 гривен. Рассказываем почему нельзя жечь листья и траву, а также какие штрафы придется уплатить в случае нарушения.

Почему нельзя сжигать траву и листья

Ключевая причина запрета — риск пожара. Ежегодно в Украине уничтожение сухой травы и листья приводит к возгоранию огромных площадей садов, лесов и жилых помещений, а иногда и к человеческим жертвам. Вторая причина — экология. Специалисты объясняют, что в процессе горения листья, особенно влажного, выделяется огромное количество угарного газа, оксида азота, диоксины и другие вредные вещества для человеческого организм. Вместе с листьями в огонь попадает и мусор, который может выделять разного рода ядовитые вещества. Они вызывают аллергические реакции и влияют на иммунную систему. Особенно опасные такой вещества для людей, страдающих от заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной системы.

Какие штрафы за сжигание листьев

Действующие законодательство предусматривает штраф в размере от 3 060 до 6 120 гривен за сжигание листья, травы и мусора. Для должностых лиц штраф составит от 15 до 20 тысяч гривен, но эти суммы могут существенно увеличиться, если сжигание листья привело к возгоранию леса или распространилась по другим территориям, особенно если речь идет о природно-заповедных фондах.

К примеру, недавно суд Львова обязал жителя области оплатить компенсацию в размере 134 000 гривен за сжигание сухой травы. Шестидесятилетний мужчина весной сжигал листья и траву возле жилых и хозяйственных сооружений. В результате чего произошло возгорание, выгорело 400 м² площади.

Сначала поджигателю выписали штраф в размере 1700 гривен а потом ГСЧС подала в суд. Сумму компенсации рассчитали за специальной формулой, в результате получилось 134 000 гривен и еще две с половиной тысячи за судебные сбор.