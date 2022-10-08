Українців попередили про 100-тисячні штрафи: кого можуть покарати 

В Україні суворо заборонено спалювати сміття, суху траву, листя та інші компоненти рослинного походження. Порушення карається величезними штрафами, іноді їх сума може перевищувати 100 000 гривень. Розповідаємо чому не можна палити листя та траву, а також які штрафи доведеться сплатити у разі порушення.

Чому не можна спалювати траву та листя

Ключова причина заборони – ризик пожежі. Щороку в Україні знищення сухої трави та листя призводить до займання величезних площ садів, лісів та житлових приміщень, а іноді й до людських жертв. Друга причина – екологія. Фахівці пояснюють, що у процесі горіння листя, особливо вологого, виділяється величезна кількість чадного газу, оксиду азоту, діоксини та інші шкідливі речовини для людського організму. Разом з листям у вогонь потрапляє і сміття, яке може виділяти різноманітні отруйні речовини. Вони викликають алергічні реакції, що впливає на імунну систему. Особливо небезпечні такі речовини для людей, які страждають від захворювань серцево-судинної та дихальної системи.

Які штрафи за спалювання листя

Чинне законодавство передбачає штраф у розмірі від 3060 до 6120 гривень за спалювання листя, трави та сміття. Для посадових осіб штраф становитиме від 15 до 20 тисяч гривень, але ці суми можуть суттєво збільшитися, якщо спалювання листя призвело до займання лісу або поширилося іншими територіями, особливо якщо йдеться про природно-заповідні фонди.

Наприклад, нещодавно суд Львова зобов’язав мешканця області сплатити компенсацію у розмірі 134 тисячі гривень за спалювання сухої трави. Шістдесятирічний чоловік навесні спалював листя та траву біля житлових та господарських споруд. Внаслідок чого сталося займання, вигоріло 400 м² площі.

Спочатку палію виписали штраф у розмірі 1700 гривень, а потім ДСНС подало до суду. Суму компенсації розрахували за спеціальною формулою, в результаті вийшло 134 тисячі гривень та ще дві з половиною тисячі за судові збір.