Обов’язковий військовий облік відмінено не для всіх жінок

Законопроєкт № 6482 прийнято ВРУ 7 жовтня. Що це значить для українок? Перш за все у проєкті мова йшла про зміни до закону «Про військовий обов’язок та військову службу». Постановка на військовий облік жінок буде добровільною, але лише для тих, хто має спеціальність чи професію попередньо узгоджену Міністерством оборони.

Виключення складають лише жінки із медичною освітою, для них військовий медичний облік є обов’язковим. Якщо жінка має професію, що споріднена з військово-обліковою спеціальністю та буде придатною для проходження військової служби, то вона обов’язково має стати на військовий облік. Але це не значить, що вона проходитиме службу в армії та буде відправлена на фронт.

Раніше, через наказ на облік мали стати мільйони жінок у віці від 18 до 60 років. В реальності такі умови просто неможливо виконати. На це впливають безліч факторів: людських, а також деякі аспекти, що стосуються кадрового забезпечення.

Також громадянки України мали б сплатити багатотисячні штрафи, але не через власну провину, а через недосконалість системи. Це б своєю чергою могло створити негативне ставлення до військового обліку в цілому. Тому такі зміни були вимушеною мірою.

Ухвалення проєкту дозволить оптимізувати порядок взяття жінок на військовий облік, а також зменшить навантаження на територіальні центри соціальної підтримки. До споріднених із військовими професіями відносяться 75 спеціальностей, затверджених Міністерством Оборони України:

хіміки;

радіо та телекомунікації;

інженерія;

метрологія;

науки про землю;

харчові технології;

ветеринарна медицина та інші.

Повний перелік було затверджено у пункті 1 в редакції Наказу МО України №35 від 7 лютого 2022 року.