От 900 гривен каждый месяц: кто из украинцев может оформить такую ​​помощь?

Государство всячески пытается поддерживать не только украинцев, которые стали внутренне перемещенными лицами, но и тех, кто последним помогает. Например, за каждого беженца, которому вы предоставляете бесплатное убежище, государство выплачивает компенсацию в размере 450 гривен. Так было до 1 октября, а теперь эта сумма выросла вдвое. На каждого человека хозяин может получить 900 гривен, независимо от того, сколько людей у ​​него живет. Условия три: хозяин должен иметь право собственности на жилье и предоставлять его людям бесплатно. То есть не брать дополнительные средства, например, за аренду. Третье условие – это отсутствие долгов за коммунальные услуги.

Как стать участником программы?

Чтобы приютить переселенцев и получить возмещение за коммунальные, нужно зарегистрировать собственное жилье по программе “Убежище”. На следующий день (не позже) обратитесь в органы местного самоуправления со всеми необходимыми документами. Пакетов с документами должно быть два: один ваш личный, другой с документами внутриперемещенных лиц, которые у вас живут. Документы следует представлять в виде копий и оригиналов. Это должны быть паспорта, идентификационные коды для переселенцев еще свидетельства о рождении детей. Хозяин дома должен предоставить документы, подтверждающие собственность и номер банковского счета в формате IBAN.

Если люди съехали об этом нужно немедленно сообщить

Если люди съехали, или же к ним присоединились другие переселенцы, нужно подать соответствующую заявку в местные органы власти. Это может быть центр предоставления социальных услуг, или просто поселковый или городской совет. Напомним, что оформить эту помощь может только лицо, достигшее совершеннолетия. Сумма в размере 900 гривен на человека, теперь будет выплачиваться в течение всего отопительного сезона.