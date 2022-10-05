Пенсионный фонд подготовил украинцам несколько сюрпризов: каких изменений ждать в следующем году

В Украине в 2023 году намерены внедрить фундаментальные изменения в работу Пенсионного фонда. Согласно соответствующему законопроекту, который все еще находится на рассмотрении в Раде, ПФУ объединят с Фондом социального страхования. Зато полноценную пенсионную реформу, запланированную Кабинетом министров еще в прошлом году, решили отложить до лучших времен.

«Большое слияние» Пенсионного фонда и Соцстраха

Это событие сложно назвать неожиданным. С начала полномасштабной войны ПФУ понемногу берет на себя некоторые обязанности Соцстраха. В частности, с октября через Пенсионный фонд начнут назначать субсидии, а в 2023 году планируют даже выплачивать материальную помощь безработным.

Расширение полномочий ПФУ и сокращение функций Соцстраха имеет целью сэкономить деньги бюджета. Ведь в результате таких изменений существенно снизятся административные расходы. Ненужные звенья можно будет урезать, соответственно, уменьшится штат и расходы на зарплаты работников.

При этом передать все функции Соцстраха Пенсионному фонду не получится. Кроме осуществления выплат Фонд социального страхования также расследует случаи травмирования на рабочем месте, контролирует назначение больничных и т.д. То есть слияние двух ведомств будет носить скорее символический характер.

Пенсионной реформы в 2023 году не будет

Многие годы украинские политики обсуждают идею перехода украинцев на накопительную систему выплат. Согласно этой системе часть денег, которые работающие граждане платят в Пенсионный фонд, должна храниться на специальных счетах до тех пор, пока они не выйдут на пенсию.

Однако к счастью эту идею не успели воплотить в жизнь. Иначе рекордная инфляция в 30% просто съела бы львиную часть пенсионных сбережений. Сейчас еще, во время войны, реформа точно не ко времени. Тем более что инфляция в следующем году по прогнозам экспертов, вырастет еще на 30%.

Какими будут пенсии украинцев в следующем году

В бюджете на 2023 год увеличение пенсий, как собственно, и зарплат украинцев не предусмотрено. Поэтому в следующем году минималка для пенсионеров останется на уровне 2093 грн. И все еще остается надежда на ежегодную мартовскую индексацию, которая может немного улучшить финансовый статус украинских пенсионеров.

Правда, постоянно растущий процент безработных украинцев, уже подобравшийся вплотную к 30%, может серьезно повлиять на наполнение Пенсионного фонда. Так что даже мартовская индексация сейчас под большим вопросом.