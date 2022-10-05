Українці зможуть отримати житло за допомогою “Дії”: названо умови

Новий сервіс «єОселя» незабаром з’явиться у мобільному застосунку Дія. Він допоможе українцям купувати жито на вигідних умовах. Міністерство економіки вже офіційно підтвердило цю новину.

«єОселя» — що відомо про сервіс

Передбачається, що новий сервіс допоможе звичайним українцям використовувати банківське фінансування для купівлі нерухомості. Фінансування під 20% річних для придбання житла надаватиметься терміном на 20 років.

На сьогодні у Мінцифрі займаються доопрацюванням сервісу. Щойно всі роботи буде виконано, «єОселя» запрацює у мобільному додатку Дія. Планується, що сервіс стане доступним для українців у другій половині жовтня.

Кредит на житло можна отримати у декілька кліків, що надзвичайно зручно та ефективно. Кредитування надаватимуть такі банки:

ПриватБанк;

Ощадбанк;

Глобус-банк;

Скай банк;

Укргазбанк.

Пізніше до сервісу зможуть приєднатися й інші банки. У першу чергу кредити на житло будуть видавати українцям, що працюють у медичній, правоохоронній та освітній сферах. Також у пріоритеті військовослужбовці.

З початку 2023 року зможуть подати заявку на отримання кредиту на житло всі українці, що відповідають державним вимогам.

Така послуга зможе зменшити кількість «тіньових угод», люди матимуть шанс прозоро обирати житло та мати реальну змогу купити його за вигідною ціною.

Ринок працює так, що кожна іпотечна гривня приносить до ВВП України в середньому 11,5 грн. Після 24 лютого країна втратила мільярди, тому стимуляція цього сегменту допоможе покрити збитки через війну, а також дасть поштовх на ринку забудовників: збільшить кількість партнерських програм, змусить забудовників працювати чесно та без затягувань здачі проєктів. Розвиток іпотечного кредитування добре впливає на соціальну нерівність та нестабільність. Якщо уряд діятиме правильно, то вже через 10 років попит на іпотеку зросте на 20% в Україні.