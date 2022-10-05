Названа причина, чому Ілон Маск запропонував віддати Крим Росії

Вміє Ілон Макс «натворити шуму» у Twitter. Його допис у мережі в понеділок привернув увагу мільйонів. Мільярдер переживає за українців, тому запропонував помиритись двом країнам на наступних умовах: Крим віддати РФ, бути нейтральною державою та провести референдуми на окупованих територіях під наглядом ООН. Це все та багато інших цікавих умов необхідні для того, щоб не сталося ядерної війни.

Звісно, що такі твіти не могли лишитися без уваги. Перепалка в інтернеті тривала майже два дні. Потім підприємець намагався пояснити свою позицію, але його вже ніхто не слухав. Багато людей звернули уваги на інше, а саме на те, що акції Tesla почали падати у ціні. Різні люди вирішили, що це відбулося через дописи Макса.

Проте є й інша думка. Скоріш за все Ілон Маск після провального квартального звіту намагався відволікти світову спільноту від цього, тому почав постити твіти про війну в Україні та Росії.

Такі дії чоловікові не допомогли. За даними капіталізація автовиробника впала на 8,61%. Станом на ранок 4 жовтня за 1 акцію Tesla давали 242,4 долара. Звіт опубліковано 2 жовтня. Аналітики компанії робили інші розрахунки, але бізнес дещо просів.

До Маска підвищений інтерес у всього світу. Так вже сталося, що найбагатшій людині у світі не прощають жодних помилок та прорахунків. За останній квартал електрокарів було продано 343 830 одиниць, що менше ніж очікувалось.

Кмітливий підприємець швидко зможе підняти продажі. Його екстравагантності та нарцисизму вистачить, щоб привернути увагу до електричних автомобілів. Тому цілком реально, що найближчим часом Ілон щось вигадає, та виправить ситуацію.

Відомо, що його супутниковий інтернет працює в Україні з перших днів війни. У лютому чоловік викликав на двобій Путіна, щоб знову таки привернути увагу до своєї персони. Тому можна зробити висновок, що мільярдер все-таки не вірить у те, що писав та продовжить підтримувати Україну й надалі.